Чубаров рассказал, как Россия надеется заставить мир признать "неоспоримость" оккупации Крыма

Об этом народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написав на своей странице в Facebook.

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков далеко не в первый раз заявляет о том, что, мол, вопрос Крыма «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России». Собственно, и мы исходим из того, что Крым является исторической родиной крымскотатарского народа и неотъемлемой составной частью Украины», - отметил он.

«Следовательно, никто и не предлагает какие-либо дискуссии, поскольку: Крым – это Украина», - подчеркнул Чубаров.

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«Понятно, что Песков, вслед за своим хозяином, совершившим международное преступление, ценой частых заклинаний и убогого шантажа надеется заставить мир признать «неоспоримость» оккупации Крыма. Отсюда и столь частые, по поводу и без оных, рефлексии по отношению Крыма», - резюмировал лидер Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Кремль влиять на террористов «ДНР» и «ЛНР», чтобы получить от Украины признание аннексии Крыма в обмен на возвращение Донбасса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».