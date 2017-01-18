В Кремле отказались обсуждать предложение Савченко относительно обмена Крыма на Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль влиять на так называемые «республики», чтобы получить от Украины признание аннексии Крыма в обмен на возвращение Донбасса.

«Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», - подчеркнул Песков.

«Что касается влияния российской стороны на «республики Донбасса»: вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутри украинскому урегулированию. Здесь, конечно, нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих «республик», - добавил Песков.

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По его словам, ведется абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий, поддержки инфраструктуры.

«Это свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. В этом серьезная проблема. Россия, как страна-гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта - это регионы Донбасса и Киев - с тем, чтобы они выполняли взятые обязательства», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, был бы Кремль удовлетворен реализацией «сценария Савченко», Песков отметил: «Мне нечего добавить к тому, что я сказал».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, будет ли Россия настаивать на сохранении «республик», хотя они не предусмотрены «Минском-2», Песков сказал: «В данном случае, говоря, что Украина отказывается, мы говорим о том, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает здравоохранение». По его словам, именно это «является проблемой», поскольку не способствует сближению «этих «республик» с Киевом, наоборот».

На вопрос, насколько для Кремля важно сохранение названий «ДНР» и «ЛНР», пресс-секретарь Путина отметил: «Эти названия «республик», самопровозглашенных на Донбассе, это не те названия, которые дала РФ».

Как сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», - считает депутат.

По словам Савченко, «как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.