Рада может обратиться в ОБСЕ с просьбой не признавать отчет миссии по "выборам" в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила с трибуны парламента.

Она отметила, что в конце декабря был обнародован официальный отчет миссии ОБСЕ по оценке голосования в РФ на выборах в Госдуму.

По словам Геращенко, недопустимым является то, что в этом отчете «нет ни слова о том, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов”.

“В отчете отмечается, что четыре депутата Госдумы РФ просто были избраны в избирательных округах, сформированных на территории Крымского полуострова”, - сказала первый вице-спикер.

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При этом, по ее словам, в отчете «честно признано», что наблюдатели миссии не присутствовали и не могли наблюдать за выборами в Крыму в связи с отсутствием консенсуса между странами - членами ОБСЕ относительно статуса Крыма и избирательных округов, образованных на его территории.

Геращенко подчеркнула, что профильные комитеты парламента - по европейской интеграции и по иностранным делам - должны подготовить заявление от имени Верховной Рады ко всем странам - членам ОБСЕ с тем, чтобы завтра парламент мог его принять.

Геращенко подчеркнула, что в этом заявлении Верховная Рада должна призвать ОБСЕ признать этот отчет не соответствующим действительности.

“Ведь нет ни одной европейской страны, которая бы признала аннексию Крыма, а мы видим, что из-за таких отчетов происходит ползучая попытка признать аннексию Крыма”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября «на выборах в Госдуму РФ в Крыму было избрано 8 депутатов. Так называемыми «депутатами Госдумы» от Крыма стали шесть кандидатов от партии "Единая Россия". По партийным спискам прошли самопровозглашенные вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также прокурор Наталья Поклонская. В то же время Сергей Аксенов, который возглавлял список "Единой России" на полуострове, от депутатского мандата отказался. Еще четыре человека "избраны" в одномандатных округах: Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик. Все они также представляют "Единую Россию".

Украина, ЕС и США осудили организацию оккупационными властями на украинском полуострове незаконного голосования 18 сентября 2016 года и ввели санкции против тех, кто был избран и принимал участие в «выборах».