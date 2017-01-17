В СБУ подтвердили, что мэру Перемышля запрещен въезд в Украину

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Читайте такжеСуд продлил арест экс-"регионалу" Ефремову

«Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «Об основах национальной безопасности Украины», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «в которой есть рука Кремля».