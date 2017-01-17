Мэр польского Перемышля оказался персоной нон-грата в Украине

Мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил о запрете посещать Украину, сообщает издание Życie Podkarpackie.

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Инцидент на границе произошел во вторник, 17 января. Мэр Перемышля ехал по приглашению украинской стороны.

"Выяснение на границе продлилось около получаса. Потом я получил официальное уведомление на украинском языке, выданное СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Я проинформировал об этом генерального Консула Украины, поговорил с комендантом Бещадского отдела Пограничной службы в Перемышле", - рассказал Хома.

По словам мэра, он не знает, почему ему отказали во въезде.

Как сообщал УНИАН, в польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «в которой есть рука Кремля».