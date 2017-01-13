Для семьи подстреленного Пашинским мужчины попросили предоставить охрану - адвокат

Об этом сообщила адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова в интервью изданию "Апостроф".

"В то же время возле дома Вячеслава часто стали замечать незнакомые автомобили, которые проводят там много времени без видимой причины, в связи с чем мы попросили у следствия охраны для малолетних детей Вячеслава и пожилых родителей, которые за ними ухаживают фактически сами", - сказала она.

Также адвокат отметила, что со стороны Пашинского "сейчас попыток договориться нет".

"Жена пострадавшего Ольга Химикус говорила о том, что после происшествия Пашинский "пытался на месте засовывать деньги в карман, нагло", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН,31 декабря нардеп Сергей Пашинский имел конфликт с жителем Васильковского района на Киевщине, во время которого политик использовал огнестрельное оружие.

В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Вячеслав Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не ему в туловище.