В Генштабе рассказали о приоритетных специальностях военных, которых будут призывать из запаса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы проводили предварительные расчеты – специальности будут разные: это и специальности механизированных войск, танковых, высокомобильных десантных войск, авиационные специальности, разведка, тылового, технического, медицинского обеспечения, весь спектр специальностей», - заявил он, отвечая на вопрос, на какие военные специальности будут призываться офицеры запаса в случае призыва.

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Как сообщалось, 5 января в Минобороны заявили, что в Вооруженные силы Украины будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

В то же время сегодня, 11 января,Андрусяк заявил, что решение об объявлении призыва на службу офицеров запаса еще не принято.