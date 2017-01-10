Суд арестовал тысячу бутылок алкоголя Януковича из Межигорья, в коллекции есть вина со 100-летней выдержкой

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

16 декабря 2016 года следственный судья Светлана Шапутько удовлетворила соответствующее ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Максима Бойко.

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Бойко просил в деле от 6 марта 2014 года арестовать алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "Межигорье" в Киевской области.

Суд запретил служебным лицам ООО "Танталит", Януковичу или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению (доверенности), отчуждать, распоряжаться и пользоваться целым перечнем алкогольных напитков.

Сообщается, что суд постановил арестовать элитный алкоголь в рамках расследования дела об отчуждении резиденции у государства. Среди арестованных экземпляров есть вина со 100-летней выдержкой. "Арест наложен для обеспечения уголовного производства и возмещения убытков, нанесенных государству", - говорится в постановлении.