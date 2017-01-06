Суд арестовал квартиру, два места в паркингах и корабль Януковича

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 29 декабря 2016 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что суд принял такое решение по ходатайству старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеСуд на неопределенный срок отложил рассмотрение дела Януковича

Также в определении указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу в отношении 5 бывших «беркутовцев».

14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Януковича.

28 декабря в заседании Печерского суда по рассмотрению ходатайства Генпрокуратуры относительно предоставления разрешения на заочное досудебное расследование по делу экс-президента по обвинению в государственной измене был объявлен перерыв на неопределенный срок.