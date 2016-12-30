Геращенко прокомментировала заявления Пинчука и Киссинджера об оккупированных Россией территориях

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

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В частности, она рассказала, что получила много вопросов о позиции экс-госсекретаря США относительно "размена Крыма на Донбасс".

"При всем уважении к выдающемуся дипломатического прошлого Генри Киссинджера, как и при всем уважении к Виктору Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, (Дональда) Трампа и (Владимира) Путина, но забыли о ключевом - о позиции украинского народа", - заявила Геращенко.

Она убеждена, что украинский народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ.

"Нас и не таким пугали последние 3 года, но не остановили. Да и в конце-концов, должен же хоть кто-то напоминать старой зажиточной Европе о принципах. А сегодня европейские принципы защищают украинские ребята на Донбассе. Именно они, а не кто-либо другой, отстаивают выбор 42-миллионной страны. Наш путь в НАТО и ЕС", - подчеркнула Геращенко.

Как известно, Пинчук считает, что условий для проведения справедливых местных выборов на оккупированной части Донбасса невозможно достичь, пока Украина не восстановит свой полный контроль, но предложил не обращать внимание, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предлагает подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от приобретения членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) в краткосрочной и среднесрочной перспективе.