"Покушение на территориальную целостность Украины и другие преступления": Ефремову вручили обвинительный акт

По его словам, Ефремову инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений, сообщает Радио Свобода.

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После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Ефремова задержали в конце июля 2016 года по подозрению в причастности к созданию группировки «ЛНР», действий с целью изменения границ территории Украины и завладения имуществом «Луганскуголь». Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отвергает.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток.

24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.