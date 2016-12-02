Луценко анонсирует в начале следующего года передачу в суд дела в отношении Ефремова

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале «1 + 1».

«Могу сказать, что Ефремов, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность.. дело пойдет в суд в начале следующего года и я уверен, что суд даст справедливую оценку тому, кто открыл двери войне. Это для меня тоже очень серьезное дело.. в ближайшую неделю ему предоставят материалы для ознакомления, сразу после окончания (ознакомления – УНИАН) материалы пойдут в суд», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября Печерский суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября Печерский районный суд еще раз продлил ему срок содержания под стражей на 60 суток, до 22 января 2017 года.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».