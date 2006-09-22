Фрадков назвал Януковичу основные проблемы во взаимоотношениях

Председатель Правительства России Михаил ФРАДКОВ отмечает интенсификацию работы по подготовке заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в Москве во время встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«За последний месяц встреча во второй раз. Это свидетельствует о том, что мы интенсифицировали работы по подготовке заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин», - сказал глава российского правительства.

Он отметил, что уже сегодня стороны готовы наметить планы на ближайшие 2-3 недели и провести заседание экономического комитета межгосударственной комиссии. Российский премьер также отметил наличие некоторых проблемных вопросов в двусторонних отношениях, в частности вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной, энергетической сферах и наличие ограничений в торговле.

В свою очередь украинский премьер отметил, что на сегодня из 11 подкомитетов экономического комитета межгосударственной комиссии только 5 не отчитались о проделанной работе. Впрочем, В.ЯНУКОВИЧ выразил убежденность в возможности закончить подготовительную работу к заседанию экономического комитета уже в октябре. «Практически это будет завершающий этап подготовки заседания комиссии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.