Литвин излучает счастье, ПР – в прострации, НУ–НС, как всегда, раскололась
Две самые обсуждаемые в парламентских кулуарах темы: во сколько обошлось демократам голосование коммунистов и понимал ли Президент, что все так и произойдет?..
Две самые обсуждаемые в парламентских кулуарах темы: во сколько обошлось демократам голосование коммунистов и понимал ли Президент, что все так и произойдет?..
Оказывается, стране нужен Литвин. Во всяком случае, 244 депутата, включая коммунистов, проголосовали за его избрание спикером Верховной Рады. Через десять минут после голосования новоизбранный спикер объявил о создании демократической коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и НУ–НС.
И все. Ни тебе соглашений, ни длительного торга вокруг министерств, ни дебатов по поводу выборов, ревизии Конституции и других околозаконодательных подробностей. Две самые обсуждаемые в парламентских кулуарах темы: во сколько обошлось демократам голосование коммунистов (которые, как шутил один мой коллега, хоть и небесплатно, но спасли страну) и понимал ли Президент, отправляясь в Литву, что все так и произойдет? Знал ли он о том, что воссоздание демкоалиции дело решенное? Кстати, народные депутаты – нашеукраинцы отвечали на этот вопрос по-разному. Одни говорили, Президент ни при чем – фракция сама решила, что будет демокоалиция, и это вообще не его дело, другие говорили, что, конечно же, Президент в курсе, но он махнул рукой и по умолчанию выбрал из двух зол (стопроцентно кремлевской коалиции ПР–БЮТ или полукремлевской БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина) меньшее. Третьи утверждали, что это все «кидалово», Президент не был в курсе.
Напомним события последних недель. В середине ноября Верховная Рада, мотивируя это разными причинами, отправила в отставку спикера Арсения Яценюка. Все это время в парламенте шли переговоры о переформатировании коалиции и об избрании нового спикера. За это время всплывали разные фигуры претендентов на пост спикера. Называлась фамилия Ивана Плюща, который якобы мог привести «Нашу Украину» в коалиционные объятия Партии регионов. Звучала фамилия Владимира Литвина, которому БЮТ обещала все, если его партия вступит в коалицию, и которому Президент тоже обещал все, если он продавит решение о финансировании досрочных выборов. Но Владимир Михайлович не мог давать два взаимоисключающих обещания. В результате снова стали договариваться БЮТ и Партия регионов. Общественность практически убедили, что будет создана коалиция БЮТ и ПР и что это не так уж страшно. Президент уже практически пообещал провести референдум, если эти партии захотят внести изменения в Конституцию и превратить Украину в парламентскую республику.
|Виктор Ющенко
«Наша Украина» напоминает сестру Ганну из сказки «Про калинову сопилку» Оксаны Забужко. Помните, с каким настроением Ганна вышла к Марку, когда тот пришел свататься второй раз? (В первый раз Ганна отказала). Красавица Ганна дозрела: мол, реши сам Марк за меня, возьмешь – пойду. Потом оказалось, что Марк во второй раз пришел свататься к ее младшей сестре, но это неважно, Ганна была в принципе готова. Выглядит так, что и «Наша Украина» (уже не говорю о Народной самообороне – те давно готовы) дозрела. Но этой - президентской по истории и почти возглавляемой Президентом - партии пока сложно вот так поднять бунт на корабле. Им, конечно, не нужны выборы и им как нормальной политической партии нужна власть, им надоел Балога, но вот так ослушаться Президента как-то неловко. Наверное, поэтому они не голосовали за спикера.
Кроме самооборонцев, только четверо депутатов, считающихся людьми Президента, нажали кнопку «за». Наверное, потому и отказывались сегодня нашеукраинцы от интервью, вместе что-то бурно обсуждая в гардеробе. Они вообще не давали оценок, вероятно, не решив для себя, примут ли они демкоалицию, созданную фактически без их публичного участия. А может быть, они хорошо помнят судьбу сестры Ганны, сошедшей с ума «непорожньої дівки», которая убила родную сестру.
– А вы верите в жизнеспособность новой коалиции? – попыталась я спросить у нашеукраинца Ярослава Кендзьора. Он не ответил, только махнул рукой.
– Иван Григорьевич, – обратились журналисты к лидеру фракции БЮТ Ивану Кириленко, –Зварыч был очень расстроен, когда вышел из зала. Как вам будет работаться?
– Зварыч расстроен? Да что вы? А я увидел в его глазах оптимизм и надежду на сотрудничество? – отвечал бютовский Кириленко в характерной для его силы манере (отрицать очевидное).
Не знаю, как это все переживет Партия регионов. Они снимали Яценюка, они деловые, в общем-то, люди столько времени потратили на переговоры, а тут такой облом. Любопытно все-таки, почему не реализовались их договоренности с БЮТ?
– Александр Сергеевич, вы не жалеете, что Яценюка сняли? Не ради же Литвина вы так старались? – интересуюсь я у спикера «Регионов» Александра Ефремова.
– Нет, мы ведь его за противоправные действия сняли, – уклончиво ответил тот.
|Владимир Литвин
Как тут не вспомнить замечания политолога Дмитрия Выдрина о том, что Председателем Верховной Рады станет тот, кто этого больше всего хочет…
– А Президент не рассердится, что вас избрали без его ведома? – допытывались журналисты.
– Спикера избирает не Президент, – ответил новоизбранный спикер.
– А Балога кровь пить не будет? – интересовались мы.
– Кровь бывает разная… А если есть плохая кровь, то пусть пьет, только польза парламентскому организму, – нашелся Литвин.
И хоть пресс-служба «Нашей Украины» и распространила заявление, что они не подписывали текст коалиционного соглашения, что его подписал первый зам лидера фракции Борис Тарасюк, а обсудят его на фракционном заседании завтра, но это прозвучало как-то вяло. Президент пока молчит, а глава его канцелярии Виктор Балога в отпуске. Ну и правильно, надо же когда-то отдыхать от трудов праведных.
Маша Мищенко