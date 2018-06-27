Литвин излучает счастье, ПР – в прострации, НУ–НС, как всегда, раскололась

Две самые обсуждаемые в парламентских кулуарах темы: во сколько обошлось демократам голосование коммунистов и понимал ли Президент, что все так и произойдет?..

Оказывается, стране нужен Литвин. Во всяком случае, 244 депутата, включая коммунистов, проголосовали за его избрание спикером Верховной Рады. Через десять минут после голосования новоизбранный спикер объявил о создании демократической коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и НУ–НС.

И все. Ни тебе соглашений, ни длительного торга вокруг министерств, ни дебатов по поводу выборов, ревизии Конституции и других околозаконодательных подробностей. Две самые обсуждаемые в парламентских кулуарах темы: во сколько обошлось демократам голосование коммунистов (которые, как шутил один мой коллега, хоть и небесплатно, но спасли страну) и понимал ли Президент, отправляясь в Литву, что все так и произойдет? Знал ли он о том, что воссоздание демкоалиции дело решенное? Кстати, народные депутаты – нашеукраинцы отвечали на этот вопрос по-разному. Одни говорили, Президент ни при чем – фракция сама решила, что будет демокоалиция, и это вообще не его дело, другие говорили, что, конечно же, Президент в курсе, но он махнул рукой и по умолчанию выбрал из двух зол (стопроцентно кремлевской коалиции ПР–БЮТ или полукремлевской БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина) меньшее. Третьи утверждали, что это все «кидалово», Президент не был в курсе.

Напомним события последних недель. В середине ноября Верховная Рада, мотивируя это разными причинами, отправила в отставку спикера Арсения Яценюка. Все это время в парламенте шли переговоры о переформатировании коалиции и об избрании нового спикера. За это время всплывали разные фигуры претендентов на пост спикера. Называлась фамилия Ивана Плюща, который якобы мог привести «Нашу Украину» в коалиционные объятия Партии регионов. Звучала фамилия Владимира Литвина, которому БЮТ обещала все, если его партия вступит в коалицию, и которому Президент тоже обещал все, если он продавит решение о финансировании досрочных выборов. Но Владимир Михайлович не мог давать два взаимоисключающих обещания. В результате снова стали договариваться БЮТ и Партия регионов. Общественность практически убедили, что будет создана коалиция БЮТ и ПР и что это не так уж страшно. Президент уже практически пообещал провести референдум, если эти партии захотят внести изменения в Конституцию и превратить Украину в парламентскую республику.

Вчера Виктор Андреевич встречался с фракцией «Нашей Украины» – Народной самообороны. Мы об этом писали . «Вчера вечером во время встречи депутатов от Народной самообороны с Президентом Украины мы увидели полное невосприятие идеи создать коалицию в составе НУ–НС, БЮТ, Блока Литвина со стороны Виктора Ющенко. Он нам предлагал создать коалицию – но только не с БЮТ», – поведал самооборонец Олесь Доний. Если Доний говорит правду, то НУ–НС просто посамовольничала. И их можно понять. Напомним, что пару недель назад состоялся первый этап съезда «Нашей Украины». На ней Вячеслава Кириленко на посту главы партии должен был сменить Виктор Ющенко. Но потом первый этап съезда закрыли. Итого: непонятно, кто возглавляет партию, непонятно, чего партия хочет. А если партия хочет, как и Президент выборов, то непонятно зачем.

«Наша Украина» напоминает сестру Ганну из сказки «Про калинову сопилку» Оксаны Забужко. Помните, с каким настроением Ганна вышла к Марку, когда тот пришел свататься второй раз? (В первый раз Ганна отказала). Красавица Ганна дозрела: мол, реши сам Марк за меня, возьмешь – пойду. Потом оказалось, что Марк во второй раз пришел свататься к ее младшей сестре, но это неважно, Ганна была в принципе готова. Выглядит так, что и «Наша Украина» (уже не говорю о Народной самообороне – те давно готовы) дозрела. Но этой - президентской по истории и почти возглавляемой Президентом - партии пока сложно вот так поднять бунт на корабле. Им, конечно, не нужны выборы и им как нормальной политической партии нужна власть, им надоел Балога, но вот так ослушаться Президента как-то неловко. Наверное, поэтому они не голосовали за спикера.

Кроме самооборонцев, только четверо депутатов, считающихся людьми Президента, нажали кнопку «за». Наверное, потому и отказывались сегодня нашеукраинцы от интервью, вместе что-то бурно обсуждая в гардеробе. Они вообще не давали оценок, вероятно, не решив для себя, примут ли они демкоалицию, созданную фактически без их публичного участия. А может быть, они хорошо помнят судьбу сестры Ганны, сошедшей с ума «непорожньої дівки», которая убила родную сестру.

– А вы верите в жизнеспособность новой коалиции? – попыталась я спросить у нашеукраинца Ярослава Кендзьора. Он не ответил, только махнул рукой.

– Иван Григорьевич, – обратились журналисты к лидеру фракции БЮТ Ивану Кириленко, –Зварыч был очень расстроен, когда вышел из зала. Как вам будет работаться?

– Зварыч расстроен? Да что вы? А я увидел в его глазах оптимизм и надежду на сотрудничество? – отвечал бютовский Кириленко в характерной для его силы манере (отрицать очевидное).

Не знаю, как это все переживет Партия регионов. Они снимали Яценюка, они деловые, в общем-то, люди столько времени потратили на переговоры, а тут такой облом. Любопытно все-таки, почему не реализовались их договоренности с БЮТ?

– Александр Сергеевич, вы не жалеете, что Яценюка сняли? Не ради же Литвина вы так старались? – интересуюсь я у спикера «Регионов» Александра Ефремова.

– Нет, мы ведь его за противоправные действия сняли, – уклончиво ответил тот.

Самый счастливый, конечно, Владимир Литвин. Во всяком случае, сегодня. Он прямо светился на брифинге. Ведь как приятно обещать журналистам, что не будет досрочных выборов и что ревизии Конституции тоже не будет (во всяком случае, до президентских выборов), премьера никто менять не станет и что все будет в парламенте и стране хорошо. На осторожный вопрос, найдутся ли голоса для уже объявленного им парламентского большинства, ведь даже для его избрания понадобились голоса коммунистов, Владимир Михайлович ответил: голоса для коалиции есть, ведь большинство создается фракциями – а решение фракции НУ – НС принято. И коалиционное соглашение скоро будет.

Как тут не вспомнить замечания политолога Дмитрия Выдрина о том, что Председателем Верховной Рады станет тот, кто этого больше всего хочет…

– А Президент не рассердится, что вас избрали без его ведома? – допытывались журналисты.

– Спикера избирает не Президент, – ответил новоизбранный спикер.

– А Балога кровь пить не будет? – интересовались мы.

– Кровь бывает разная… А если есть плохая кровь, то пусть пьет, только польза парламентскому организму, – нашелся Литвин.

И хоть пресс-служба «Нашей Украины» и распространила заявление, что они не подписывали текст коалиционного соглашения, что его подписал первый зам лидера фракции Борис Тарасюк, а обсудят его на фракционном заседании завтра, но это прозвучало как-то вяло. Президент пока молчит, а глава его канцелярии Виктор Балога в отпуске. Ну и правильно, надо же когда-то отдыхать от трудов праведных.

Маша Мищенко