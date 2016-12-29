Гендиректор о ситуации с лицензией 1+1: у государства есть интерес к активам телеканала

Об этом заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, передает ТСН.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию с продлением лицензии канала "1+1" с национализацией "Приватбанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - отметил он, добавив, что комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала "1+1".

Ткаченко заявил, что канал не является активом "Приватбанка". "У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных беседах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиаресурс", - говорится в заявлении.

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Александр Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах отсутствует информация, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) получения документа о пролонгации лицензии.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии", - заявил гендиректор "1+1 медиа".

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикера Рады. В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии.