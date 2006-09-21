Что Баррозу увидел в Януковиче за время ланча

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ увидел в украинском премьере Викторе ЯНУКОВИЧЕ желание поддерживать демократические ценности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил сегодня в Брюсселе после рабочего ланча с украинским премьером.

«ЕС не дает преимущества ни одной из политических сил или политику, но поддерживает демократические ценности: открытость и прозрачность. И эти ценности я увидел во время общения с В.ЯНУКОВИЧЕМ», - цитирует Ж.БАРРОЗУ пресс-служба украинского правительства.

По данным пресс-службы, Президент Еврокомиссии также заявил, что в Евросоюзе не заинтересованы, чтобы Украина была местом напряженности, а также ЕС поддерживает «восстановление добрососедских и партнерских отношений» Украины с Россией.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина и ЕС должны пройти сложный путь для претворения в жизнь стратегической цели Украины – вступления в ЕС.

По данным пресс-службе правительства, В.ЯНУКОВИЧ также сообщил о том, что во время рабочего ланча стороны договорились о намерении в 2007 году отработать положение усиленного соглашения между Украиной и ЕС, которое должно заменить действующее соглашение о сотрудничестве и партнерстве, действие которого завершается в конце 2007 года.