Стало известно, когда начнется рассмотрение дела Царёва

Об этом говорится в объявлении в газете "Урядовый курьер" от 28 декабря.

Отмечается, что в производстве Шевченковского райсуда Киева находится уголовное производство №1-кп/761/1211/2016 по обвинению Царёва, в частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09.00 в помещении Шевченковского районного суда. Киева по адресу: 03680, г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, 515 каб.", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что в случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство осуществляться в отсутствие обвиняемого в порядке специального судебного производства.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения Царёва.

В марте 2016 года ГПУ направила дело в отношении Царева в суд.

«Направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального предварительного расследования в отношении бывшего народного депутата Украины Царёва по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя)», - отмечалось в сообщении.

По данным ГПУ, Царёв обвиняется в том, что в период с апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» в средствах массовой информации.

Царёв объявлен в розыск.