Генпрокуратура начала процедуру заочного осуждения Царева

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, производство расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Царев подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и действий, направленных на публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, совершенных лицом, которое является представителем власти, что привело к тяжким последствиям, что предусмотрено ч. 3 ст. 109 и ч. 2, 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

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Шевченковский районный суд Киева 30 октября своим постановлением удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и дал разрешение на специальное досудебное расследование.