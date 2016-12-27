Тука отреагировал на блокаду "Л/ДНР"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тука подчеркнул, что у него не вызывают доверия инициаторы акции. Кроме того, он выразил возмущение, что ни с одним государственным учреждением эти действия не согласовывались.

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"Итак, установка блокпостов, проведении каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей", - говорится в его сообщении.

А намерение "заморить голодом" при наличии более 400 км неконтролируемой границы - откровенный бред, подчеркнул Тука.

"Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (что уже и началось)", - заявил политик.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей.