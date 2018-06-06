Год в цифрах

0 кубометров газа приобрела Украина у России в 2016 году. И 0 долларов получит российский газовый монополист «Газпром» от НАК «Нафтогаз Украины» за газ, который Россия якобы поставляла на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

1 место в европейском песенном конкурсе «Евровидение-2016», который в этом году принимала Швеция, заняла представительница Украины Джамала с песней о депортации крымскотатарского народа «1944». На проведение Евровидения-2017 в Украине Кабмин выделил 450 000 000 гривен.

1 новый транспортный самолет Ан-132 презентовало госпредприятие «Антонов». До 2035 года потребность в таких самолетах в мире составляет порядка 260 единиц.

3 незаконно осужденных в России граждан Украины – Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев – вернулись на Родину в 2016-м году.

4 новых элемента (113, 115, 117, 118) появились в таблице Менделеева, отмечают в Международном союзе теоретической и прикладной химии (IUPAC). Все четыре элемента были синтезированы искусственно.

5 альтернатив лайку ввел Facebook. При помощи новых иконок пользователи могут сказать не только «Мне нравится», но и признаться в любви, рассмеяться, удивиться, выразить печаль и гнев.

7 место в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (или Р4Р), американского журнала The Ring, занял украинец Василий Ломаченко. Он стал третьим украинцем (после братьев Кличко), попавшим в этот список.

8 правил игры в футбол, которые будут действовать с сезона 2016/2017, были изменены, сообщают на сайте Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

9-е место в списке крупнейших экспортеров вооружений в мире занимает Украина по итогам 2011-2015 годов, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

11 место в Глобальном индексе терроризма, который ежегодно составляет лондонский Институт экономики и мира, заняла Украина. Это не удивительно, учитывая, что в списке наиболее активных незаконных вооруженных формирований в мире террористы «ДНР» занимают 3 место и, по информации иностранных СМИ, донецкие сепаратисты являются более смертоносными, чем «Талибан» и «Боко Харам».

12 стран – Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, США, Вьетнам и Новая Зеландия – официально подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение, в рамках которого будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

18 место из 29 возможных занимает Украина в рейтинге развития демократии среди пост-коммунистических стран, говорится в ежегодном исследовании развития демократии в странах переходного периода NationsinTransit - 2016.

20 человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров. Источником информации стали документы панамской компании Mossack Fonseca & Co. Среди фигурантов скандала – президент Украины Петр Порошенко. В июне 2016 года Верховная Рада сделала попытку создать парламентскую следственную комиссию для расследования офшорного скандала, но «за» такое решение не хватило голосов – проголосовали всего 108 народных депутатов.

29 место, против прошлогоднего 1-го, в рейтинге ста самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time занял президент России Владимир Путин. На этот раз первое место в рейтинге заняла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

35 человек осуждены в делах о преступлениях против активистов Майдана, 152 человека находятся в судебных процессах, около 190 - под досудебным следствием, по данным Генеральной прокуратуры Украины.

40 направлений, в которых Альянс намерен помогать Украине на пути реформ, были поддержаны лидерами НАТО по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

42,3% украинцев убеждены, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

44 место по «индексу экологической эффективности» (EnvironmentalPerformanceIndex (EPI) заняла Украина среди 180 стран. Составители индекса руководствовались девятью факторами, среди которых - забота о здоровье жителей, состояние водных ресурсов страны, санитарных норм, природы и окружающей среды.

48 журналистов в мире погибли в 2016 году при исполнении профессиональных обязанностей.

51,9% жителей Великобритании высказались на референдуме за выход из ЕС, 48,1% - против. После референдума 400 богатейших людей в мире потеряли 127 400 000 000 долларов.

61% граждан Нидерландов при явке 32,28% проголосовали в апреле 2016 года против Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом на соответствующем референдуме.

70 товарных групп были включены Кабмином в перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

75% украинской армии является контрактной. Большинство контрактников заключают долгосрочные соглашения.

90% случаев препятствования наблюдателям ОБСЕ в доступе на Донбассе приходится на боевиков, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

97 судебных решений вынесены в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, расследование продолжается, сообщают в Национальной полиции Украины.

100 человек связаны с катастрофой малайзийского «Боинга» рейса МН17, сообщал прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке. Родственники погибших в катастрофе потребовали в Европейском суде по правам человека от России и лично президента РФ Владимира Путина 330 000 000 долларов компенсации за причиненный моральный ущерб.

100% акций «Приватбанка» перешли в собственность государства в лице Министерства финансов Украины в результате национализации финучреждения.

117 медалей – 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых – завоевали украинские паралимпийцы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В то же время, олимпийская сборная Украины завершила Игры в Рио с наихудшим результатом в своей истории, завоевав 11 медалей – 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

140 российских деятелей культуры получили запрет на въезд в Украину от Службы безопасности Украины.

230 гражданам Украины, в том числе, экс-чиновникам времен бывшего президента Виктора Януковича, Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические и служебные паспорта.

239 народных депутатов проголосовали в апреле 2016 года за новый состав Кабмина.

274 голоса при 226 необходимых отдали народные депутаты за принятие государственного бюджета на 2017 год.

288 выборщиков из 270 необходимых поддержали Дональда Трампа в 29-ти штатах. Таким образом, Трамп стал 45-м президентом США, сообщают иностранные СМИ.

785 человек, освобожденных от отбытия наказания по «закону Савченко», изобличены в совершении новых преступлений, в том числе, 22 убийств, заявляют в Нацполиции Украины.

841 страницу насчитывает так называемая «черная бухгалтерия» Партии регионов за период с 2008 по 2012 годы, которая была передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины. На каждом листе содержится около 30 записей.

987 населенных пунктов в Украине прошли процесс декоммунизации и были переименованы.

4 100 человек были задержаны полицейскими за незаконные ставки на Евро-2016 в ходе рейдов в 11 странах мира.

6 879 гривен за тысячу кубометров газа составила единая цена для населения Украины по решению Кабинета министров.

36 000 тонн весит новый безопасный конфайнмент, которым накрыли четвертый блок Чернобыльской АЭС через 30 лет после трагедии. Новое укрытие обеспечит «радиоактивному могильнику» 100 лет безопасности.

81 494 человека были уволены в Турции после попытки государственного переворота. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

120 954 декларации зафиксированы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. При этом 3 народных депутата – Мария Матиос, Александр Онищенко и Сергей Клюев - не подали свои декларации за 2015 год, а 9 подали с опозданием.

1 664 726 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса насчитывается в Украине.

3 800 000 человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе, отмечают в Представительстве ООН в Украине.

84 000 000 гривен вместо ожидаемых 17 000 000 000 гривен на конец 2016 года принесла бюджету Украины запланированная в этом году приватизация.

350 000 000 долларов военной помощи для Украины предусматривает проект оборонного бюджета США.

1 000 000 000 евро в год тратит Россия на содержание оккупированных районов украинских Донецкой и Луганской областей.

2 400 000 000 гривен составила общая сумма выплат переселенцам в 2016 году.

26 600 000 000 долларов составляет сумма претензий Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» по искам к российскому газовому монополисту «Газпром», которые рассматриваются в Стокгольмском арбитраже. Ответная сумма претензий «Газпрома» составляет 38 700 000 000 долларов вместе с процентами.

Маргарита Андреева