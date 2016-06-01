Рада не захотела создавать ВСК по расследованию оффшорного скандала

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 108 из 245 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте говорится, что комиссия создается с целью осуществления парламентского контроля над обеспечением объективного и прозрачного расследования информации о наличии офшорных компаний у президента Украины Петра Порошенко, председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, министра финансов Александра Данилюка и других высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, на основании данных, обнародованных средствами массовой информации.

Согласно проекту постановления, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура Украины, другие органы власти, учреждения и организации независимо от форм собственности должны обеспечить соблюдение законов "О статусе народного депутата Украины", "О комитетах Верховной Рады Украины", "О государственной тайне" относительно доступа членов Временной следственной комиссии к информации, материалам и документам, касающимся основной задачи деятельности ВСК.

Предлагалось утвердить состав комиссии в количестве 19 народных депутатов.

Председателем ВСК планировалось избрать народного депутата Олега Ляшко (фракция Радикальной партии), заместителем председателя народного депутата Игоря Луценко (фракция "Батькивщина").

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В пояснительной записке к проекту говорится, что "Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала указываются фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включая президента РФ В.Путина, президента Украины П.Порошенко и других известных влиятельных людей".

При этом в расследованиях речь идет о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более 120 бизнесменов и 29 самых богатых людей из списка Forbes.

Также сообщается, что общее количество граждан в расследованиях, связанных с Украиной, достигает 20-ти, "где, в частности, упоминалась и фамилия председателя Национального банка Украины Гонтаревой и предоставлялись сведения о доходах и бизнес-проектах в офшорных зонах как ее лично, так и членов ее семьи, что негативно влияет на международный имидж Украины и подрывает доверие общества к такому институту, как Национальный банк Украины. Вместе с тем, имя председателя Национального банка Украины Гонтаревой тесно связано с президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в пояснительной записке.

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Также в ней сказано, что еще один из фактов проявления коррупции в крупных масштабах проявился после обнародования декларации новоназначенным министром финансов. "По информации, предоставленной СМИ, министр финансов Украины Данилюк до сих пор формально остается директором в трех компаниях - две компании на Кипре (Rurik Real Estate Investment и CEE Investment&Advisory LLP) и одна на Каймановых островах. Об этом сообщил сам Данилюк на своей странице в Facebook. Он отметил, что привлек юристов для проверки компаний группы, в которой работал во время проживания в Англии", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, говорится, что на протяжении пяти лет Данилюк как госслужащий высокого ранга заполнял декларации, но "ни в одной из них за последние пять лет он не указал три офшорные компании, которыми владеет".

Как сообщал УНИАН, 4 апреля фракция Радикальной партии выступила с требованием создать в Верховной Раде временную следственную комиссию по расследованию ситуации с оффшорами и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании оффшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко. В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов кондитерской корпорации Roshen, основателем которой он является.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

При этом советники Порошенко подчеркнули, что траст оказался единственным возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для дальнейшей продажи.

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Позже сам Порошенко объяснил, что офшорные компании в Голландии, на Кипре и на Британских Виргинских островах были зарегистрированы с целью передачи Roshen в управление инвестиционному банку Rotschild, а не с целью минимизации налоговых отчислений.

"Моя страна находится в состоянии войны. И никто не хочет покупать мои активы, особенно учитывая тот факт, что часть из них арестована и находится на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Это (создание оффшорной компании для передачи активов в траст – ред.) абсолютно прозрачный механизм, который используется во всем мире. Все очень просто. Компанию зарегистрировала на мое требование известная юридическая фирма с четкими целями и очень прозрачной процедуре", - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), президент Украины Петр Порошенко учредил три офшорных компании с управления активами, включая кондитерскую корпорацию "Roshen", не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В распоряжении журналистов оказались документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведение оффшорных компаний.

По информации журналистов, этот шаг дал возможность Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, прежде всего корпорацию "Roshen".