В таблицу Менделеева добавили четыре новых элемента

Таблица Менделеева пополнилась четырьмя элементами с 113-м, 115-м, 117-м и 118-м атомными номерами, сообщается на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC), передает РИА Новости.

Особая сложность в получении новых элементов заключалась в том, что они распадаются на ранее неизвестные изотопы более легких элементов, которые еще предстоит определить. Все четыре новых элемента были синтезированы искусственно. В природе не существует элементов тяжелее урана, то есть с атомными номерами (числом протонов в ядре атома) больше 92. Их получают путем искусственного синтеза.

Ученых из института RIKEN признали создателями 113-го элемента таблицы Менделеева, который может быть назван "японием". Отмечается, что это первый "японский" элемент в таблице Менделеева.

Право назвать элементы с атомными номерами 115, 117 и 118 принадлежит российско-американской группе ученых из Объединенного института ядерных исследований в Дубне, Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии и Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси. Новым элементам присвоены "временные" названия унунпентий (ununpentium — Uup), унунсептий (ununseptium — Uus) и унуноктий (ununoctium — Uuo), а через пять месяцев в периодической таблице появятся их настоящие имена и двубуквенные обозначения.

Последнее добавление в таблицу Менделеева было сделано в 2011 году, когда были открыты элементы с 114-м и 116-м атомными номерами, названные флеровием и ливерморием.