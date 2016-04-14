Рада назначила состав нового Кабмина (список)

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 367, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

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В частности, от "БПП" это решение поддержали 125 депутатов, от "Народного фронта" - 72. Ни одного голоса в поддержку нового состава Кабмина не дали "Самопомич", "Радикальная партия", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Как отметил председатель ВР Андрей Парубий, в постановлении говорится о кандидатурах, предложенных президентом (имеются в виду кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел), а также о кандидатурах от премьер-министра.

Состав нового правительства представил в сессионном зале новоизбранный премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я хотел бы, чтобы это было то правительство, которое, имея вашу поддержку, получил возврат доверия в целом к ​​власти от общества», - сказал он перед представлением новых чиновников.

Первым вице-премьером - министром экономического развития стал Степан Кубив (народный депутат, представитель президента в Верховной Раде).

Вице-премьер-министр правительства Украины - Владимир Кистион (первый заместитель руководителя аппарата ВР - управляющий делами).

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стала Иванна Климпуш-Цинцадзе (первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам, народный депутат от «Блока Петра Порошенко»).

Павел Розенко стал вице-премьер-министром (был министром социальной политики в предыдущем правительстве).

Вице-премьер-министром стал и Вячеслав Кириленко (был вице-премьер-министром - министром культуры в предыдущем правительстве).

Геннадий Зубко остался на должности вице-премьер-министра - министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства (был вице-премьером - министром регионального развития, строительства и ЖКХ в предыдущем правительстве).

Министром Кабинета министров стал Александр Саенко (до этого - руководитель секретариата председателя ВР).

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Министерство финансов возглавил Александр Данилюк (был советником экс-президента Виктора Януковича, с сентября 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, в июля 2014 года был назначен представителем президента Петра Порошенко в Кабинете министров, в сентябре 2015 президент назначил его заместителем главы администрации).

На посту министра обороны остался Степан Полторак, на посту министра иностранных дел - Павел Климкин, на должности министра внутренних дел - Арсен Аваков, в должности министра юстиции - Павел Петренко.

Министерство социальной политики возглавил Андрей Рева (до этого - заместитель Винницкого городского головы).

Министром экологии и природных ресурсов стал Остап Семерак (экс-министр Кабинета министров, народный депутат от «Народного фронта», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции).

Во главе Министерства аграрной политики и продовольствия - Тарас Кутовой (до этого председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений, заместитель председателя фракции «БПП»).

На посту министра информационной политики остался Юрий Стець, а на должности министра молодежи и спорта - Игорь Жданов.

Министром образования и науки стала Лилия Гриневич (председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования, народный депутат от «Народного фронта»).

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Министерство культуры возглавил Евгений Нищук (заслуженный артист Украины, уже был министром культуры).

Министром инфраструктуры стал Владимир Емельян (был заместителем министра инфраструктуры).

Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Вадим Черныш (эксперт по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) с мая 2010 года, руководитель неправительственной организации "Центр по изучению проблем безопасности и противодействия отмыванию средств»).

Министерство энергетики и угольной промышленности возглавил Игорь Насалик (с апреля 2002 года по март 2005 года - народный депутат, был председателем подкомитета по вопросам нефтяной промышленности и нефтепродуктообеспечения Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности).

В то же время кандидатура министра здравоохранения не была озвучена.

После этого члены нового Кабмина приняли присягу, которую зачитал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду поддержать кандидатуры Полторака и Климкина на должности министров обороны и иностранных дел.