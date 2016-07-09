Лидеры НАТО одобрили Комплексный план поддержки Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Варшаве по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое состоялось в рамках саммита Альянса.

"Как указано в КПП, мы будем продолжать работать вместе для продвижения и реализации стратегических реформ. КПП содержит более чем 40 направлений, в которых НАТО будет поддерживать Украину на пути реформ, которые проводит украинское правительство", - отмечается в заявлении.

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Союзники по НАТО подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину через Представительство НАТО в Украине, а также на двусторонней основе, предоставляя "консультационную и практическую помощь для украинских структур обороны и безопасности, основанную на стандартах и принципах НАТО, в том числе в сфере гражданского и демократического контроля над Вооруженными силами, с целью достижения совместимости с НАТО".

В заявлении констатируется, что цель КПП заключается в "закреплении и усилении поддержки со стороны НАТО", чтобы Украина стала более устойчивой, лучше обеспечивала свою безопасность и осуществляла необходимые реформы, в частности в сфере безопасности и обороны.

"Мы приветствуем принятие Стратегического оборонного бюллетеня, который будет служить дорожной картой реформ в Украине", - отмечается в документе.