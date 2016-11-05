СБУ запретила въезд в Украину около 140 российским деятелям культуры

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от БПП Ольга Червакова, которая получила эти данные от СБУ в ответ на свой депутатский запрос.

В СБУ отметили, что 50 представителей российской культуры попали в этот список с декабря прошлого года.

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"По результатам проверки было выявлено ряд лиц, деятельность или высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ.

При этом имена российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, не указыва.тся.

По словам Черваковой, активисты движения "Відсіч" утверждают, что направили в СБУ подобный запрос еще год назад, однако на их обращения никто не ответил. Поэтому 12 октября нардеп отправила депутатское обращение к председателю СБУ Василию Грицаку.