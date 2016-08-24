Порошенко: 75% украинской армии является контрактной
Президент Петр Порошенко заявляет, что с января в Вооруженные силы Украины пришли служить более 46 тысяч контрактников, до конца года ожидается еще более 20 тысяч.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в центре Киева по случаю Дня Независимости Украины.
"В этом году приоритетом стало формирование профессиональной контрактной армии. В среднем ежемесячно в ряды Вооруженных сил вливаются до 6 тысяч военнослужащих-контрактников. Всего с января в армию пришли уже более 46 тысяч, а до конца года мы ожидаем еще более 20 тысяч. Подавляющее большинство из них заключают долгосрочные соглашения. И по состоянию на сегодняшний день 75% украинской армии является контрактной", - подчеркнул Порошенко.
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Порошенко также заявил, что военный резерв Украины составляет 80 тыс. мужчин и женщин.
"Продолжается формирование военного резерва. В настоящее время он уже составляет более 80 тысяч мужчин и женщин. Хорошо подготовленных воинов и с большим военным опытом", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что за более чем два года войны погибли 2504 украинских воина