С катастрофой малазийского "Боинга" связаны около 100 человек - прокурор Нидерландов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Нидерландах сообщил прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке.

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"Следующий вопрос - кто за это отвечает. За два года мы достигли важного прогресса, и в следующий период следствие сосредоточится на поиске ответа. Сейчас есть 100 человек, которые так или иначе связаны с этим", - сказал он.

При этом Вестербейке отметил, что "эти люди не являются автоматически подозреваемыми".

"Я не могу сказать, как долго будет продолжаться следствие. Мы уверены, что мы добьемся успеха", - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

17 июля 2016 года президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малазийского "Боинга".

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Сегодня, 28 сентября, совместная международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" заявила, что самолет был сбит российской ракетой "Бук", которая была ввезена в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.