90% случаев препятствования работе миссии ОБСЕ на Донбассе приходится на боевиков - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Есть люди, которые фактически совершают насилие, они фактически не смогли отвести все вооружение, они не прекратили применения оружия, они продолжают размещать оружие в жилых районах", - заявил он на брифинге.

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Позже в эфире одного из телеканалов Хуг сказал, что "мы встречаемся со случаями запрета доступа в некоторых районах Донбасса. Однако я хотел бы четко отметить, что из всего количества таких случаев 80-90% приходится на неподконтрольные правительству районы".

Как сообщал УНИАН, ранее Хуг заявил, что в случае препятствования наблюдателям выполнять свою работу существует мало шансов решить конфликт на Донбассе, а неспособность привлечь к ответственности виновных приведет к увеличению подобных случаев.