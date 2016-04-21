Путин теряет позиции: "упал" c первого на 29-е место в рейтинге самых влиятельных людей по версии Time

Первое место в рейтинге заняла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает "Дождь".

Президента России также опередили госсекретарь США Джон Керри, канцлер Германии Ангела Меркель, бизнесмен Дональд Трамп и глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Лин Ликун. Они вошли в пятерку самых влиятельных людей планеты по версии журнала.

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Президент США Барак Обама занял 13 место в рейтинге. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон заняла 18 строчку. Путина также опередил другой кандидат в президенты США, сенатор от Техаса Тед Круз, избирающийся от Республиканской партии. Он занял 23 место. Президент Франции Франсуа Олланд занял 22 строчку.

Президент Турции Рейджеп Эрдоган идет следом за Путиным, его журнал поместил на 30 место. А глава Северной Кореи Ким Чен Ын оказался на 31 строчке.

Напомним, в 2015 году Путин возглавил рейтинг ста самых влиятельных людей по версии журнала Time.