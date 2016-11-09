Трое депутатов не подали ежегодные декларации за 2015 год, а девять подали с опозданием - НАПК

Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий в Facebook.

«В Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления отсутствуют ежегодные декларации за 2015 год соответствующих депутатов: Марии Васильевны Матиос, Онищенко Александра Романовича, Клюева Сергея Петровича», - заметил он.

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«Народные депутаты, несвоевременно подавшие ежегодные декларации за 2015 год: Шухевич Юрий-Богдан Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Моисеевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаев Вячеслав Александрович», - пишет Радецкий.

Он отмечает, что «по предварительным результатам анализа прохождения первого этапа декларирования и деятельности НАПК в этот период работы выявлен ряд проблем, которые требуют решения путем внесения соответствующих изменений в законодательство».

Как сообщал УНИАН, сегодня Радецкий рассказал, что проверка электронных деклараций чиновников будет начата сразу после утверждения порядка их проверки.