Более 40% украинцев выступают за референдум по статусу Донбасса - опрос

Не поддерживают такую идею 33,2% опрошенных, а остальные (24,4%) не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то половина населения (49,6%) приняла бы в нем участие, четверть населения (25,5%) – не взяла бы, а еще четверть опрошенных (24,4%) не определились.

Респондентам задавался вопрос, как бы они проголосовали, если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и надо было выбрать один из двух вариантов действий украинской власти в отношении временно оккупированных территорий: предоставление этим территориям особого статуса или официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция. Абсолютное большинство тех, кто принял бы участие в референдуме (53,6%) поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

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29,6% тех, кто принял бы участие в референдуме поддержали бы предоставление этим территориям особого статуса, амнистии для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведения выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины. Остальные (16,8%) не определились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.