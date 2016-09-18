Порошенко отреагировал на блестящие результаты украинских паралимпийцев

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Браво, наши паралимпийцы! 117 медалей: 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых - таков итог фантастических выступлений украинских спортсменов в Рио», - отметил глава государства.

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«Спасибо за блестящие результаты, искренние эмоции и вдохновение, которое вы дарили нам каждый день!» - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены завоевали 117 медалей на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В частности, среди наград 41 золотая медаль, 37 серебряных и 39 бронзовых. Таким образом, Украина занимает третье место. Второе досталось Великобритании, а больше всего медалей с большим отрывом получил Китай.

Паралимпиада-2016 должен завершиться сегодня, 18 сентября.