Facebook ввел пять альтернатив лайку

Чтобы поставить новую эмоцию, в приложении нужно зажать лайк, а в веб-версии навести курсор и подождать.

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Тестирование нескольких эмоций началось в октябре 2015 года - тогда это начало работать только в испанской и ирландской версиях социальной сети, передает meduza.io. Теперь возможность поставить смайлик посту доступен всем пользователям.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, анонсируя новые возможности, говорил, что смайлики, конечно, не кнопка «Не нравится» (которую ждали многие пользователи), но они все же позволяют по-новому реагировать на публикации.