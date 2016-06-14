Солошенко и Афанасьев уже вылетели в Украину, обмен завершен (фото)

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

"Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев уже на борту украинского самолета и вылетают из Москвы в Украину", - говорится в его сообщении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, осуждённых украинцев в самолете встретили пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Наконец! Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев уже на борту украинского самолета и вылетают с Москвы до Украины. pic.twitter.com/2KFRe0s4tH — Петр Порошенко (@poroshenko) 14 июня 2016 г.

Ранее стало известно, что самолет Ан-26 Национальной гвардии Украины осуществил посадку в аэропорту "Внуково-2", начинается операция по обмену незаконно осужденных в России граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.

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Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко приговорили к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.