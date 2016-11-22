Луценко: В делах о преступлениях против активистов Майдана осуждено 35 лиц, в судебных процессах - 152 человека

В делах о преступлениях против активистов Майдана осуждены 35 человек, 152 человека находятся в судебных процессах, около 190 - под досудебным следствием. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Могу сказать о том, что проделана грандиозная работа: 152 человека находятся в судебных процессах с врученными им обвинениями Генеральной прокуратурой Украины, еще 35 получили судебные приговоры, еще около 190 находятся с подозрением и досудебное следствие продолжается», - цитирует Сарган Юрия Луценко, который выступил на одном из телеканалов после встречи с в Офисе прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

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В то же время отмечается, что к ответственности не привлечены те, кто «отдавал приказы убийцам».

«Офис прокурора МУС сделал несколько важных заявлений. В частности, впервые на международном уровне признал военную агрессию РФ на грузинскую территорию. Лучшим доказательством эффективности Международного уголовного суда и авторитетности его отчета может быть решение Путина о выходе РФ из-под юрисдикции Римского устава. Путин испугался ответственности», - написала Сарган слова Луценко.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, на Донбассе и в Крыму.

Луценко отметил, что на встрече с прокурором Международного уголовного суда поблагодарил за четкую позицию относительно признания российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

«Решение Путина отозвать подпись под Римским статутом - лучшее свидетельство высокого авторитета Международного уголовного суда», - написал генпрокурор. Он сообщил, что «украинская делегация обсудила перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму как неразрывной цепочки преступлений государственной мафии Януковича и его кремлевских покровителей».