Минсоцполитики потратило в этом году на выплаты для переселенцев около 2,5 млрд грн

В 2016 году общая сумма выплат переселенцам составила 2,4 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В ведомстве также отметили, что с 1 млн семей переселенцев, которые обратились за государственной денежной помощью, более 930 тыс. семей ее получили.

Впрочем, за неделю количество зарегистрированных переселенцев уменьшилось на 371 человека. В частности, по состоянию на по состоянию на 10 октября этого года на учете состоят 1 млн 696 тыс. 326 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

Читайте такжеПереселенцы-инвалиды вынужденно покинули пансионат в Одессе и вернулись в зону АТО (фото)Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 374 632 семьи из Донбасса и Крыма.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 октября текущего года на учете находилось 1 млн 696 тыс. 697 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 4,9 тыс. человек меньше, чем на 26 сентября.

По итогам проверки в 2015 году Служба безопасности в начале 2016 года передала Минсоцполитики информацию о более чем 450 тыс. лиц, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты этим гражданам было приостановлено до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. По данным Пенсионного фонда, после того, как было остановлено пенсионные выплаты, с 460 800 человек внутренне перемещенных лиц выплаты возобновлены 143 тысячам, остальным в восстановлении выплат отказано.

Вместе с тем вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Этот процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.