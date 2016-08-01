Борьба с коррупцией, свобода СМИ и правосудие в Украине остаются на уровне 2013 года - Freedom House

Об этом говорится ежегодном исследовании развития демократии в странах переходного периода Nations in Transit - 2016, которое опубликовало Freedom House.

Согласно результатам исследования, Украина заняла 18 место из 29 возможных в рейтинге развития демократии среди пост-коммунистических стран.

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В ходе исследования страны рассматривались по 7 критериям: процесс выборов, развитие гражданского общества, свобода СМИ, уровень демократии центрального правительства, уровень демократии местного управления, независимость и работа системы правосудия и коррупция.

Наибольшими проблемами в Украине остаются высокий уровень коррупции и слабость правовых институтов.

В частности, состояние борьбы с коррупцией, свободы СМИ и правосудия в Украине эксперты оценили на уровне 2013 года.

Согласно прогнозу FH, ближайшие годы Украина будет сталкиваться с угрозами территориальной целостности из-за агрессии России и нестабильности своих национальных демократических институтов.

Экспеты также прогнозируют, что "сложный кризис, скорее всего, пройден, и страна будет иметь больше пространства для осуществления реформ и стимулирования экономического восстановления".

Рейтинг возглавили Эстония, Словения и Латвия, которые признаны странами с устойчивой демократической системой, худшие показатели - у стран с авторитарной политической системой: России и стран-бывших членов СССР (Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан).