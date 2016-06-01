НАБУ располагает 841 страницей "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве.

«27 мая Виктор Трепак передал страницы журнала учета расходов, подобные тем, которые были обнародованы 31 мая «Украинской правдой». Эти страницы заполнены от руки, в них указаны дата, фамилия и инициалы, сумма выданных средств и краткое описание статьи расходов», - сказал он.

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«Всего в НАБУ передан 841 лист за период с 2008-го по 2012 годы. На каждом листе содержатся около 30 записей. Всего, по предварительным подсчетам, в переданных материалах содержатся около 25 тыс. строк», - сообщил Сытник.

По его словам, «суммы, которые указаны в этих строках, разные - от 5 долларов и до миллионных сумм. Никаких других документов - тайных архивов, других бухгалтерских документов - ни от Трепака, ни от кого-либо другого НАБУ не получало».

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

Экс-первый заместитель председателя СБУ рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.