Террористы "ДНР" являются более смертоносными, чем "Талибан" и "Боко Харам" - исследование

Сайт Statista опубликовал график активности различных вооруженных формирований в мире в 2015 году по данным британской компании Jane’s.

Эти вооруженные формирования используют оружие для достижения политических целей, отмечают эксперты.

Как известно, согласно концепции государства, оно обладает монополией на насилие, в то время как террористы и антиправительственные группы нарушают этот принцип.

Первые две позиции в рейтинге наиболее смертоносных групп занимают сирийские боевики - "Исламское государство" (базируется также в Ираке и Ливии) и "Фронт ан-Нусра" - бывшее отделение "Аль-Каиды".

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Донецкие сепаратисты замыкают Топ-3. Их "соратники" по "Новороссии" - "ЛНР" - "отстают" на четыре позиции.

Афганские талибы, индийские маоисты и боевики из сектора Газа менее активны, чем террористы "ДНР".

Последние три позиции списка занимают нигерийские исламисты "Боко Харам", Рабочая партия Курдистана и сомалийские боевики.