МИД аннулировало диппаспорта 230 украинцев, среди которых экс-чиновники времен Януковича

"В течение 2014-2015 годов МИД проинформировал Администрацию Госпогранслужбы и украинского бюро Интерпола о недействительности дипломатических и служебных паспортов Украины указанных ниже граждан Украины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, МИД аннулировало дипломатические и служебные паспорта 230 граждан, в частности, Сергея Арбузова, Раисы Богатыревой, Ирины Акимовой, Юрия Бойко, Александра Вилкула, Михаила Добкина, Олеся Довгого, Давида Жвании, Виталия Захарченко, Владислава Каськива, Сергея Кивалова, Александра Клименко, Андрея Клюева, Юрия Колобова, Наталии Королевской, Рената Кузьмина, Елены Лукаш, Евгения Марчука, Андрея Пышного, Любови Полежай, Андрея Портнова, Эдуарда Ставицкого, Дмитрия Табачника, Леонида Черновецкий, Нестора Шуфрича, Зоряна Шкиряка.

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что отменили действие паспортов "на основании положений пунктов 16 и 18 Положения о дипломатическом паспорте Украины, а также пунктов 15 и 17 Положения о служебном паспорте Украины, утвержденных указом президенте Украины от 12.05.2015 года №264/2015".