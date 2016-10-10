10% освобожденных по "закону Савченко" уже совершили новые преступления - Троян

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

Отмечается, что из этих новых преступлений: 22 - умышленное убийство, 18 - нанесение ТТП, 10 - изнасилование, 405 - кража, 131 - грабеж, 66 - разбой, 39 - мошенничество, 20 - хулиганство.

Читайте такжеВ Украине количество преступлений возросло на 23%, большинство из них - из-за обеднения

В основном в Украине за восемь месяцев 2016 г. по сравнению с таким же периодом 2015-го количество содеянных преступлений, в частности, с применением оружия, возросла на 23%, в первую очередь за счет преступлений имущественной направленности (60% от всех).

В частности, рост количества краж составил 36% (с 181, 8 тыс. до 247,8 тыс.); ограблений - 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.); мошенничеств - 22% (с 31,3 тыс. до 38,2 тыс.); незаконного завладения транспортными средствами - 17% (с 7,1 тыс. до 8,3 тыс.).

Кроме этого, зарегистрировано увеличение количества: изнасилований - на 80% (с 176 до 317); разбойных нападений - на 27% (с 2,1 тыс. до 2,7 тыс.); тяжких телесных повреждений, приведших к гибели, - на 8% (с 420 до 454); хулиганства - на 14% (с 2,8 тыс. до 3,2 тыс.).

Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году, в том числе тяжких и особо тяжких - 37 против 29. Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах: с 51 тыс. до 74 тыс., что составляет 16% от общего количества (в прошлом году - 14%).

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого був народний депутат Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно «закону Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до «закону Савченко». У ГПУ вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на свободу і істотно зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.

30 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС і Мін'юст розробили пропозиції щодо коригування «закону Савченко» в частині амністії рецидивістів і осіб, що вчинили тяжкі злочини.