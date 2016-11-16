Догоняя Ливию: Украина заняла 11 место в Глобальном индексе терроризма (видео)

Обнародованные в среду, 16 ноября, лондонским Институтом экономики и мира данные за 2015 год, где Украину "опередили" Ливия, Египет, Индия, Сомали, Йемен и Сирия.

Украина стала европейским государством, которое больше всего страдает от терроризма. Так, Франция заняла 29 место, Россия – 30, сообщает Deutsche Welle.

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Однако, стоит отметить, что по сравнению с ситуацией 2014 года, ситуация несколько улучшилась.

"В Украине значительное уменьшение количества смертей от терактов. За год с 650 до примерно 300. Это позитив, но конфликт все еще продолжается. И рано говорить о том, что Минск-2 или какие-то иные договоренности будут эффективными", - прокомментировал научный директор Института экономики и мира Даниэль Гислоп.

Больше всего пострадал от терроризма Ирак – в прошлом году там погибли почти 7 тысяч человек, около 12 тысяч – ранены. В Ираке произошло более 2 тысяч терактов.

"С одной стороны, размах терроризма в мире на 10% уменьшился. Это касается числа погибших от терактов. И это положительный тренд. Очень увеличился уровень террора в отдельных странах – в 23 государствах он стал самым высоким в их истории, и это очень опасная тенденция", - добавил Гислоп.

Так, 75% терактов в мире и их жертв приходится всего на 5 стран