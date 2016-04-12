В Нидерландах объявили официальные результаты референдума об ассоциации Украина - ЕС

Избирательный Совет Нидерландов обнародовал официальные результаты референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом: явка составила 32,28%, против проголосовали 61%, за – 38,21%.

Читайте такжеШульц сомневается, что все будет хорошо после волеизъявления голландцев на референдуме об ассоциации с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, результаты референдума были объявлены во вторник в Гааге в международном пресс-центре Nieuwspoort и транслировались в прямом эфире на сайте центра.

Референдум насчет Соглашения об ассоциации Украины с ЕС состоялся 6 апреля. В тот же день были объявлены предварительные неофициальные данные: явка составила 32,2%, против проголосовали 61,1%, за – 38,1%.