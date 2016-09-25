Савченко о драке Вилкула и Парасюка: мир катится в тартарары, Рада показывает туда дорогу (видео)

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Мир катится в тартарары, ВР показывает туда дорогу. Я не буду оценивать это, я боюсь, чтобы до такого я не докатилась. Вот все, что я могу сказать. Я себя в ВР чувствую школьником, потому что я в ней только три месяца, как новая ученица в классе, который уже сформировался. Проблема в том, что за той мишурой, которую вы показываете, действительно происходит законотворчество в ВР", - заявила она.

Читайте такжеПарасюк признал, что в конфликте с Вилкулом он "где-то перегнул палку"

Как сообщал УНИАН, 22 сентября около 22.00 в помещении телеканала «112 Украина» в Киеве произошла драка между депутатами Парасюком и Вилкулом. Позже Парасюк повредил автомобиль, которым пользуется Вилкул.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ из-за драки депутатов.