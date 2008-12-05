Винский: Тимошенко еще не определилась относительно Януковича

Министр транспорта и связи Украины, член БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО еще окончательно не определилась относительно возможности формирования коалиции в составе БЮТ и Партии регионов.

Об этом он заявил сегодня в эфире 5 канала.

Министр сообщил, что свою позицию о неприемлемости формирования коалиции в упомянутом составе он высказал еще в понедельник на заседании фракции БЮТ при участии Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я свою позицию четко высказал на фракции. Была Юлия Владимировна. Она, кстати говоря, сказала что нужно подумать над моим предложением, и решения фракции никакого не было принято», - сказал министр.

Комментируя заявления членов БЮТ, что такая его позиция связана с опасением потерять должность, И.ВИНСКИЙ отметил, что «есть моральные вещи, которые нельзя променять ни на должности, ни на деньги».

Он также отметил, что фракция БЮТ ни разу не выражала неудовлетворения его работой на должности министра. «Я готов сейчас написать заявление и освободить должность министра, чтобы только они не создавали эту коалицию. Если мне завтра скажут, что нужно в отставку ВИНСКОГО, чтобы не было коалиции, я через одну секунду напишу заявление и уйду с этой должности», - прибавил глава Минтранса.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявил, что фракция БЮТ готова к созданию коалиции с фракцией Партии регионов.

3 декабря министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил, что в случае создания коалиции между БЮТ и Партией регионов он подаст в отставку.

4 декабря В.ПИСАРЕНКО заявил, что такая позиция И.ВИНСКОГО связана с его нежеланием потерять должность министра.