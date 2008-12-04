БЮТ впервые в Украине проведет внутренние выборы

Комитет избирателей Украины и Харьковская областная организация БЮТ впервые в Украине проведут внутрипартийные выборы - «праймериз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КИУ.

Как отметил председатель правления Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Игорь ПОПОВ по поводу начала этой кампании относительно оценки работы депутатов разных уровней и влияния на формирование партийных списков, действующая пропорциональная система «закрытых списков» на выборах к Верховной и местные советы уничтожает внутрипартийную демократию и не дает партиям развиваться. Формирование списков происходит непрозрачно, традиционно партийное руководство обвиняется в «торговле» местами, сказал он.

По словам И.ПОПОВА, страны развитой демократии решают проблему партийной коррупции путем проведения предварительных внутрипартийных выборов – «праймериз», что дает представление о реальной популярности и возможности каждого из претендентов на место в списке.

В Украине, отметил И.ПОПОВ, идея «праймериз» давно обсуждалась на экспертном уровне, но прецедент создан не был, поэтому КИУ поддержал инициативу БЮТ в Харьковской области, который решил провести системную оценку деятельности своих депутатов разных уровней. В такую оценку будут вовлечены все члены партий-участников блока в области, добавил председатель КИУ.

Комитет избирателей собирается проводить «праймериз» в сотрудничестве с Харьковским областным БЮТ на протяжении декабря 2008 - марта 2009 гг. Планируется получить отчеты о своей деятельности от всех депутатов БЮТ, представленных в Верховной Раде Украины (связанных с Харьковской областью), Харьковских городского и областного советов. Организаторы «праймериз» обратятся с индивидуальными письмами ко всем членам партий БЮТ, согласно партийному учету. Впервые в Украине каждый член партии сможет оценить деятельность своих депутатов и повлиять на решения по формированию следующих партийных списков, сказал И.ПОПОВ.

КИУ выступит независимым арбитром и гарантом честности такого голосования, заверил он.

Также КИУ обращается к другим политическим силам, которые собираются принимать участие в будущих выборах всех уровней, к проведению подобного диалога с рядовыми партийцами, организации индивидуальных депутатских отчетов и масштабных «праймериз».