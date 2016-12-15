Шульц об ассоциации: "Молодые украинцы отдали жизнь, а теперь ЕС не ратифицирует соглашение, вот это да!"

Об этом он сказал на своей последней пресс-конференции в качестве президента Европарламента на саммите ЕС, передает "ЕвроПравда".

"Я сделал призыв к главам государств и правительств: они должны найти решение этой проблемы, когда 27 стран ратифицировали соглашение и не хватает одной", - сказал он.

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Шульц напомнил, что присутствовал на саммите, когда Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации и потом пытался заключить соглашение с Россией.

"Затем люди вышли на улицы, на Майдан, они умирали за Соглашение об ассоциации. Потом мы, как ЕС, ратифицировали соглашение, за которое молодые люди в Украине отдали жизнь. А теперь ЕС не ратифицирует и не делает возможным полное вступление в силу. Вот это да!" - заявил он.

"Я должен подчеркнуть, что это не расширение ЕС, это ассоциация для страны, которой не требуется ничего, кроме роста и рабочих мест, и это соглашение, которое может привести к росту и увеличению количества рабочих мест", - подчеркнул президент Европарламента.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Европарламент принял предложения по механизму временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Принятые изменения предоставляют гибкость для быстрой активизации механизма действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Для граждан третьих стран снова могут быть введены визовые требования в следующих случаях: если значительно увеличилось количество граждан, которым отказано во въезде или которые нарушают режим пребывания на территории ЕС; если существенно увеличилось количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища или в случае отсутствия сотрудничества по вопросам реадмиссии (возвращения мигрантов). Визы также могут быть возобновлены в случае угрозы общественному порядку или внутренней безопасности странам ЕС со стороны граждан третьих стран.

Применить механизм временного приостановления могут как государства-члены, так и Европейская комиссия. На Комиссию также возложены функции мониторинга ситуации в странах, которые освобождаются от виз, и регулярно, как минимум раз в год, отчитываться перед парламентом и Советом о том, как эти страны выполняют условия безвизового режима и соблюдают права человека.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европейском парламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров.