В ОБСЕ напомнили, что не имеют мандата для наблюдения за возможными выборами на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в оккупированном Донецке.

Он прокомментировал журналистам заявление посла Федеративной Республики Германия в Украине Эрнста Райхеля относительно того, что местные выборы на оккупированной части Донбасса могут быть проведены до возвращения Украине контроля над восточной частью украинско-российской границы.

Ранее Райхель в Харькове подчеркнул, что местным выборам должно предшествовать принятие Верховной Радой соответствующего закона относительно проведения этих выборов, а также закона об особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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Следующий шаг, отмечал посол ФРГ, будет заключаться в том, чтобы ОБСЕ подтвердила, что эти выборы соответствуют европейским стандартам. По словам Райхеля, если выборы не будут соответствовать стандартам, принятые украинским парламентом законы об особом порядке не вступят в силу.

На вопрос, соответствовали ли так называемые "праймериз" на оккупированных территориях стандартам ОБСЕ, представитель СММ ответил, что Специальная мониторинговая миссия не имеет мандата для наблюдения за выборами.

«По этой причине я только делал бы предположение, если бы отвечал на ваш вопрос. Но важно, что все те, кто подписал Минские соглашения, продолжают обсуждение по поиску решений относительно мер, о которых договорились», - сказал Хуг.

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Он отметил, что согласно мандату миссии, наблюдатели пытаются помочь сторонам конфликта в процессе поиска решения путем предоставления им объективной информации относительно ситуации на Донбассе.

Он отметил, что согласно мандату миссии, наблюдатели пытаются помочь сторонам конфликта в процессе поиска решения путем предоставления им объективной информации относительно ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года на тот момент представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявлял, что СММ ОБСЕ не имеет мандата для верификации возможных выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

В декабре 2015 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о начале работы относительно расширения мандата СММ ОБСЕ для контроля над ситуацией на Донбассе. Также он отмечал, что миссия ОБСЕ должна получить мандат для наблюдения за разоружением на Донбассе.