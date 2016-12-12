Один из командиров "Беркута", который разгонял Майдан, пошел на повышение - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Синицын.

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"Сейчас Андрей - подполковник. Продолжает служить. Правда, теперь занимает должность командира Полка полиции особого назначения №1", - говорится в сообщении.

Как отметил журналист, Дидюк пошел на повышение.

"Также Андрей проходит обвиняемым по делу 30 ноября (избиение евромайданрвцев - Ред.). Однако он не отстранен и продолжает работать", - рассказал Синицын.