Один из командиров "Беркута", который разгонял Майдан, пошел на повышение - журналист

09:07, 12 декабря 2016
Политика
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Андрей Дидюк, который три года назад был майором, заместителем командира киевского Беркута, продолжает служить.

Дидюка повысили / facebook.com/romabra

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Синицын.

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"Сейчас Андрей - подполковник. Продолжает служить. Правда, теперь занимает должность командира Полка полиции особого назначения №1", - говорится в сообщении.

Как отметил журналист, Дидюк пошел на повышение.

"Также Андрей проходит обвиняемым по делу 30 ноября (избиение евромайданрвцев - Ред.). Однако он не отстранен и продолжает работать", - рассказал Синицын.

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Теги: #БЕРКУТ#повышение#Дидюк