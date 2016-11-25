Избиение "беркутовцами" по указанию Колесниченко противников выставки "Волынская резня": обвинение направлено в суд

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, экс-«беркутовцы» обвиняются в том, что, действуя по указанию заместителя председателя парламентской фракции Партии регионов Вадима Колесниченко, вместе с бывшим заместителем начальника столичного главка милиции, командиром полка милиции «Беркут» и его заместителем 8 апреля 2010 года во время проведения открытого мероприятия в Украинском доме спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям мероприятия. Также милиционеры задержали 14 посетителей мероприятия, среди которых был Герой Украины преклонного возраста (Левко Лукьяненко), и нанесли им телесные повреждения.

Кроме того, как отмечается в сообщении, указанные правоохранители с целью сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.

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Колесниченко, заместитель начальника управления киевского главка милиции и заместитель командира полка спецподразделения «Беркут» объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.

Производство открыто по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти по предварительному сговору группой лиц, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применения оружия или специальных средств) и ч. 1 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2010 года в Киеве во время открытия в Украинском доме документальной фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», организованной Колесниченко, по обвинению в нарушении общественного порядка милиция задержала 14 представителей ВО «Свобода» и других национально-патриотических организаций и партий.

Шевченковский райсуд Киева закрыл дела за отсутствием состава правонарушения против всех задержанных во время открытия в Украинском доме фотовыставки.